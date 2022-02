I Aalborg er byens borgere rystede og bekymrede oven på sagen om den forsvundne Mia Skadhauge Stevn. Det gælder også i området omkring Mias adresse.

Her har B.T. mødt to naboer. Ingen af dem lægger skjul på, at de er påvirket af sagen.

»Jeg kender nogle kammerater, der har været frivillige i eftersøgningen, så det har ramt mig. Vi har flere samtaler og diskussioner med venner og bekendte,« siger Andreas Vejby på 34 år.

»Vi snakker om, hvor forfærdeligt det er. Hvad der kan være sket – og hvordan det kunne ske. To dage før var der også en dreng, der forsvandt. Så der er to voldsomme sager, der kommer lige oven i hinanden,« siger Andreas Vejby og henviser til Oliver Ibæk Lund, der er forsvundet på femte døgn efter en bytur.

Mia og ruten, hun gik, inden hun forsvandt. Vis mere Mia og ruten, hun gik, inden hun forsvandt.

Andreas Vejby er studerende og bor på Hadsundvej i Aalborg-bydelen Vejgaard. Ligesom 22-årige Mia, der ikke er set siden søndag morgen klokken 06.09, hvor hun steg ind i en mørk bil foran Netto-butikken på Vesterbro.

Hvor bilen efterfølgende er kørt hen, står i det uvisse. Politiet frygter, hun har været udsat for en forbrydelse.

Og netop det – de er mange ubesvarede spørgsmål i sagen og politiets teori – er hård, siger Christian Korsbæk, der også er nabo til Mia.

»Det er tragisk. Vi ved ikke, hvor hun er. Chancen for, hun er i live … den tror jeg nok ikke på mere, når der er gået tre dage. Man passer lidt mere på og holder øje omkring sig. I hvert fald lige for tiden,« siger han.

Politiet efterlyser denne bil, som Mia steg ind i på Vesterbro i Aalborg. Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Politiet efterlyser denne bil, som Mia steg ind i på Vesterbro i Aalborg. Foto: Nordjyllands Politi

»Det viser jo bare, at det aldrig er sikkert nogle steder. Det er et dejligt sted at bo, men det viser bare, at det kan gå galt alle steder.«

Mia havde været i byen i Jomfru Ane Gade sammen med en veninde natten til søndag, hvorefter hun er sporløst forsvundet.

Det er heller ikke kun omkring Hadsundvej, at stemningen er trykket. Flere unge, som B.T. har talt med, er mærket af situationen.

»Det er lidt utrygt, at nogen bliver væk en gang imellem og ja, det kunne lige så godt have været en selv. Det er jo tit unge, der forsvinder, så det at man er jævnaldrende, gør det mere utrygt,« siger Matilde Bredahl på 20 år, da B.T. møder hende i gågaden.

Politiet har ikke meldt ud om sagen siden tirsdag aften, hvor der ikke var nyt om Mias færden. Men hvis man ligger inde med oplysninger, kan man ringe til politiet på telefon 1-1-4.