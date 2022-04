Da flere politibiler tirsdag formiddag rullede ind på gårdspladsen ved en landejendom i Kolind i forbindelse med stor narkosag, var det ikke første gang.

Ejendommens beboer, en 50-årig mand, som nu er varetægtsfængslet sammen med ni andre mænd, har nemlig en fortid med flere domme for både våbenbesiddelse og narkotikahandel bag sig.

Artikler viser, at han i 2009 blandt andet var viklet ind i en opsigtsvækkende rufferi- og våbensag. Her blev han sammen med sin daværende kæreste dømt for at have opbevaret store mængder våben på sit loft. Han havde blandt andet flere automatgeværer og rifler liggende.

Derudover har han tidligere været tiltalt i en sag om ruskevold mod sin få måneder gamle søn. Her blev han dog frifundet.

Flere naboer til manden fortæller, at det i den stille by på Djursland er kendt, at han har relation til rockergrupperingen 'Bandidos'. Derfor kom det heller ikke som et chok på dem, da politibiler tirsdag formiddag omringede landejendommen.

»Det var ikke nogen surprise, for man ved jo godt, at han er rockerrelateret,« lyder det fra en af naboerne, som af hensyn til sagens karakter ønsker at være anonym.

Desuden har de alle også tidligere oplevet, at ejendommen er blevet ransaget af politiet.

»Jeg tror ikke, det kommer bag på nogen i byen, for det er ikke første gang, at der bliver slået til på den ejendom,« lyder det fra en af de andre naboer, der har boet på en af nabogårdene i mange år.

Ved aktionen tirsdag blev der beslaglagt værdier for omkring seks millioner kroner. Det drejer sig om flere ejendomme, biler, dyre ure og kontantbeløb i flere valutaer. Her bliver en motorcykel fragtet væk fra ejendommen i Kolind. Foto: Øxenholt Foto. Vis mere Ved aktionen tirsdag blev der beslaglagt værdier for omkring seks millioner kroner. Det drejer sig om flere ejendomme, biler, dyre ure og kontantbeløb i flere valutaer. Her bliver en motorcykel fragtet væk fra ejendommen i Kolind. Foto: Øxenholt Foto.

Generelt har han oplevet, at der har været flere mistænkelige aktiviteter omkring ejendommen. Han har blandt andet flere gange oplevet, at 'suspekte typer', som han kalder det, sent om aftenen er kørt ind på hans gårdsplads, og derefter vendt om igen.

Ifølge ham er de formodentligt kommet for at købe stoffer på den 50-åriges ejendom, men er så kørt forkert.

Derfor glædede det ham også, da han for kort tid siden opdagede, at ejendommen var sat til salg, som det også fremgår af billeder fra politiets koordinerede aktion i tirsdags.

»Jeg synes, det er utroligt, at det kan fortsætte. Da ejendommen for nylig blev sat til salg, var jeg derfor også meget glad for det, for så kunne man jo håbe på at slippe af med dem,« siger han.

Andre naboer nævner også, at de kender til den 50-årige mands rockerrelationer. De har dog ikke i lige så høj grad lagt mærke til, at der skulle have foregået noget suspekt på ejendommen.

»Hvis der er foregået noget derovre, så har han holdt meget lav profil,« lyder det fra en mandlig nabo, som beskriver den 50-årige som værende flink og rar på trods af hans kriminelle karriere.

I alt blev 18 personer tirsdag formiddag anholdt, efter at National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) slog til på omkring 20 adresser i Østjylland, på Fyn og i Spanien, hvor der blev beslaglagt cirka 1,5 ton hash og 15 kilo kokain.

Ti af dem blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet i fire uger. NSK oplyser til B.T., at de ikke har yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt. De ønsker heller ikke at kommenterer på, om de resterende ni er tidligere kendt af politiet.