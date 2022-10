Lyt til artiklen

Fredag har en voldsom sag ramt Vejen i det sydlige Jylland.

Her er en far og en søn blevet sigtet af politiet for sammen have taget livet af naboens kat.

Det fortæller Erik Lindholdt, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi ifølge JydskeVestkysten.

Politiet fandt den døde kat i en skraldespand i nærheden. Den havde flere skudskader.

»En kvinde ringede ind dybt ulykkelig og fortalte, at hendes kat lå død på naboens terrasse. Den så ud som om, den var skudt,« siger Erik Lindholdt.

Kort tid efter var politiet på adressen, men her var katten forsvundet fra terrassen.

Politiet har en formodning om, at naboen formentlig har fundet ud af, at det var blevet anmeldt. For katten var i hvert fald væk, og der var fuldstændig pænt og rengjort derude.

Heldigvis havde ejeren taget billeder af katten på terrassen, og ud fra dem kunne politiet se, at den ikke var død af naturlige årsager, men højst sandsynlig af skudskader fra et luftgevær eller en salonriffel.

Senere fandt politiet den i en skraldespand.

De to sigtede står nu til en bøde. Herudover kan far og søn også risikere at skulle betale erstatning til kattens ejer.