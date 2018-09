Mandag genoptog politiet søgningen efter spor i og omkring den sø ved Borup, hvor den afdøde Emilie Meng blev fundet juleaften 2016.

Her gennemsøgte politiet, Forsvaret og Beredskabsstyrelsen et område både i sø og på land med metaldetektorer.

Men naboen, der har haft sine køer gående på den mark i 20 år og dagligt luftet sin hund, tror ikke på, at den unge pige kan have ligget der, siden hun forsvandt den 10. juli 2016. For så havde han fundet hende.

»Det er ikke en sø om sommeren – der er kun vand der i vinterhalvåret,« siger han og fortsætter:

Sommeren har udtørret dele af den sø, hvor liget af Emilie Meng blevet fundet.

»Jeg har gået der få meter væk hver dag med min tyske hønsehund. Det kan ikke lade sig gøre, at hun har ligget der,« siger naboen, der ikke ønsker at få sit navn i avisen.

Han mener, at Emilie Meng må være placeret der på et langt senere tidspunkt.

»Men jeg føler ikke, at politiet har lyttet til os,« siger naboen.

Mandag meddelte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at man ikke ønsker at stille op til interview om Emilie Meng-sagen.