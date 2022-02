Nordjyllands Politi efterforsker lige nu massivt to adresser i Nordjylland, hvor de to mænd, der er sigtet for drabet på Mia Skadhauge Stevn, bor.

I den lille landsby Østervrå i Nordjylland udspiller der sig lige nu et kæmpe drama.

Over hundrede af beboerne står og kigger på et hus, som Nordjyllands Politi har totalt afspærret. En af dem er Chris Madsen, der bor to husnumre fra stedet.

Han har været hjemme hele dagen. Alt virkede normalt hen på formiddagen, men pludselig skete der noget.

»Her til morgen har jeg ikke lagt mærke til noget specielt. Men her hen på eftermiddagen lægger jeg mærke til, at der holder en hvid VW Touran nede på adressen.«

»Så gik jeg en lille tur, og da jeg kom tilbage, stod der 100 mennesker foran huset,« siger Chris Madsen til B.T.

Imens Chris Madsen var ude og gå en kort tur, blev to personer anholdt af Nordjyllands Politi. De er nu sigtet for drabet på Mia Skadhauge Stevn. Allerede i formiddags fandt politiet den bil, som de har ledt med lys og lygte efter lige siden søndag aften. Den blev fundet på den ene adresse, og den er formentlig identisk med den bil, som samlede Mia op på Vesterbo i Aalborg søndag morgen.

»Jeg er sådan lidt rystet for, at jeg er så tæt på. Hvad nu hvis det er dem, der har gjort det, det skræmmer lidt en i sådan en lille by, som vi bor i,« fortæller Chris Madsen.

Han kender udmærket beboerne i huset, der dog ikke kommer så meget ud.

»Ja, jeg kender godt vedkommende. Han er et par år ældre end mig selv. Og jeg ved godt, hvem han er. Men jeg har aldrig haft et billede af, at han er sådan en type på nogen måde.«

Ved du, hvilken type han er?

»Han er meget en enspænder. Han holder sig meget indenfor. Han har en tæt kammerat, som der kommer der. Det er ikke sådan en type, som man drikker en øl med over hækken. Faren kommer lidt mere ud, men han er også en enspænder,« lyder det fra naboen.

Nordjyllands Politi oplyser, at de kommer til at arbejde på disse to adresser i Østervrå og Flauenskjold lang tid fremover. Der ligger et stort efterforskningsarbejde med tekniske undersøgelser, afhøringer, forhør og meget mere.

Det er endnu ikke lykkedes for politiet at finde Mia Skadhauge Stevn.

Torsdag formiddag bliver de to fremstillet i et grundlovsforhør.