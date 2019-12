En 44-årig kvinde, der onsdag blev sigtet for at tæve en mand ihjel, har ifølge en nabo i lang tid haft et voldsomt forhold til den afdøde mand.

Den sigtede kvinde nægter sig skyldig.

Manden, der omkom efter at være blevet slået i hovedet, var ligesom kvinden beboer i samme boligafdeling for socialt udsatte på Amager.

Beboerformand Marlene Granild fortæller, at offeret, en 46-årig mand, og den sigtede kvinde igennem flere år har udsat hinanden for vold.

Marlene Granild, beboerformand i boligafdeligen På Sporet. Privatfoto Vis mere Marlene Granild, beboerformand i boligafdeligen På Sporet. Privatfoto

»Det var kun et spørgsmål om, hvem af dem der ville overleve. Det er tragisk,« siger Marlene Granild.

Den mistænkte kvinde blev onsdag kort før middag fremstillet i grundlovsforhør, hvor hun blev sigtet for vold med døden til følge.

»Hun nægter sig skyldig. Men hun har ikke ønsket sig at udtale sig i dag. Hun er i ubalance,« forklarede forsvarsadvokat Knud Meden uden for Dommervagten i Københavns Byret til B.T.

Den 44-årige sigtede kvinde fortalte personale fra Sociolansen, at der lå en død mand inde i et af de tolv små huse.

Marlene Granild overværede selv episoden.

»Sociolancens personale tager nøglerne og går ind og kigger. Så kommer han ud igen og ringer til politiet. Siden da har de været massivt til stede,« siger Marlene Granild, der fik besked på at blive i sit hus, mens efterforskningen stod på juleaftensdag og indtil ud på eftermiddagen onsdag.

Den sigtede kvinde er foreløbig varetægtsfængslet i 19 dage.