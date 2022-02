I Østervrå har der været stor aktivitet i forbindelse med den tragiske Mia-sag, hvor den ene sigtede i sagen bor.

Og aktiviteten er intakt, også efter den sigtede er blevet løsladt. Ikke fra politiets side, men fra almene borgere. Det siger Chris Madsen, der er nabo til den drabssigtede i Østervrå.

»Der er masser aktivitet. Der er biler her fra 6 om morgen til 4 om natten, og de kører frem og tilbage på vejen.«

»Det er lidt ubehageligt, synes min kone og børn i hvert fald,« siger han.

Mia Skadhauge Stevn forsvandt 6. februar efter en bytur i det centrale Aalborg.

Torsdag aften 10. februar meldte Frank Olsen, vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, på et pressemøde, at man havde fundet dele af et menneske – og at man formodede, der var tale om Mia – i Dronninglund Storskov.

Det blev bekræftet to dage senere.

To personer er lige nu sigtet for drabet på Mia. Den ene skal sidde varetægtsfængslet i fire uger, mens den anden er løsladt – men altså stadig sigtet.

»Snakken går selvfølgelig i byen. Det fylder meget,« siger Chris Madsen hertil.

Han tilføjer også, at den store aktivitet giver en bekymring for selvtægt, hvorfor politiet også er kontaktet på den baggrund.

Frank Olsen bekræfter, at man er opmærksom på det.

»Vi opfordrer folk til at afholde sig fra det. Vi skal respektere retssamfundet, og der er ikke nogen, der er dømt i sagen.«

Frank Olsen oplyser desuden, at man har færdiggjort de undersøgelser, der skal laves i Østervrå.

Til gengæld arbejder man massivt flere steder i Nordjylland, herunder i Flauenskjold, hvor den varetægtsfængslede har bopæl.

»Lige nu arbejder vi mange steder, og vi har 8-10 steder, vi betragter som gerningssted.«

»Det er steder, der har led i forbrydelsen, og hvor de kan have opholdt sig. Også kortvarigt. Vi forfølger spor og iværksætter undersøgelser alle steder, så vi sikrer de spor, der måtte være.«

Frank Olsen vil ikke kommentere eventuelle fund i sagen, da det hører under det efterforskningsmæssige arbejde.