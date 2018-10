Tirsdag formiddag var en 32-årig familiefar hjemme, mens ukendte gerningsmænd stak en 28-årig mand ihjel på fjerde sal i hans opgang i Søborg ved København.

»Jeg hører råb og skrig i opgangen og kigger ud gennem dørspionen, hvor jeg ser to mænd løbe skrigende ned ad trapperne,« fortæller manden, der ønsker at være anonym af frygt for repressalier.

Han gætter på, at mændene talte arabisk, men ved det ikke.

»Det var i hvert fald et sprog, jeg ikke forstår.«

Manden gik kort efter drabet, der fandt sted ved 10-tiden, ud på opgangen, hvor han blev mødt af et frygteligt syn.

Manden gik kort efter drabet, der fandt sted ved 10-tiden, ud på opgangen, hvor han blev mødt af et frygteligt syn.

»Der var blodspor på væggene, på gulvet og på gelænderet. Politiet kom ret hurtigt efter og gik i gang med at undersøge det hele. De har markeret sporene med blå farve, og de er nærmest overalt,« fortæller manden.

Drabet fandt sted i opgangen ud for offerets lejlighed.

Hvordan gerningsmændene er kommet ind, vides ikke - og det hørte naboen ikke.

Foto: Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ritzau Scanpix

Naboens forlovede og parrets tre måneder gamle søn var også hjemme, men søgte ind i soveværelset.

Da B.T. taler med familiefaren omkring ni timer efter det skete, har beboerne ikke haft mulighed for at forlade lejligheden.

»Kriminalteknikerne er stadig i gang. Det er ret frustrerende ikke at kunne gå nogen steder,« siger han.

Knivdrabet skaber selvsagt utryghed i naoblaget, som han ellers beskriver som ganske roligt.

Foto: Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ritzau Scanpix

»Jeg har boet på Amager, på Nørrebro og der har været mere ballade, end der plejer at være her. Her bor mange familier, og det er ikke et område, hvor der normalt sker så meget. Mine svigerforældre har boet her nærmest hele deres liv, og de har med undtagelse af skyderiet sidste år nærmest aldrig oplevet noget,« siger han, der har boet i opgangen i tre år, mens hans kæreste har boet der i fem år.

Sidste år i oktober blev en mand ramt af skud ved en Netto-forretning på Søborg Hovedgade - ganske tæt på Søborg Torv, hvor dagens knivstikkeri udspillede sig.

Siden da har medlemmer af rockergruppen Saturdarah bevogtet Søborg Torv, der førhen blot var tilholdssted for nogle lokale alkoholikere.

»Vi vidste godt, at ham, der i dag er blevet stukket ihjel, havde med narkohandel at gøre. Han har tit stået nede på torvet sammen med rockerne, hvor de sommetider har solgt stoffer. Jeg tror ikke, han havde noget arbejde,« siger naboen.

Vi vil ikke bo her længere. Vi har besluttet os for at flytte længere ud af byen. Vores søn skal ikke vokse op i det her, Nabo til knivdrab

Han beretter om fester og larm i weekenden med skænderier og slåskampe, der også sommetider har fundet sted på opgangen til stor gene for de øvrige beboere.

Dagens episode er dråben, der får bægeret til at flyde over for den lille familie.

»Vi vil ikke bo her længere. Vi har besluttet os for at flytte længere ud af byen. Vores søn skal ikke vokse op i det her,« siger han, der har talt med flere andre naboer, der også overvejer at flytte.

Københavns Vestegns Politi oplyser tirsdag aften, at en 23-årig mand er anholdt og sigtet for drabet.

B.T. har af hensyn til naboens sikkerhed valgt at respektere hans ønske om at være anonym. B.T. er bekendt med hans identitet.