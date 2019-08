Naboer hørte et voldsomt brag og blev forskrækkede, da Skattestyrelsen blev ramt af eksplosion tirsdag aften.

Naboer fortæller, at de hørte et voldsomt brag, og vinduerne klirrede, da en eksplosion sent tirsdag aften ramte Skattestyrelsen på Østerbro og raserede bygningens vinduer og tag.

- Vi var lige kommet hjem, og så hørte vi et kæmpe brag, fortæller Bente Larsen om eksplosionen.

Hun bor omtrent 700 meter fra Skattestyrelsens bygning, som ligger på Østbanegade ved Nordhavn Station.

- Vinduerne klirrede, og man tænkte da, om det var krysantemumbombe. Men det var kraftigere end det, fortæller Bente Larsen.

Helen Munch, som også bor tæt på Skattestyrelsens bygning, fortæller, at hun fik et chok, da eksplosionen skete.

- Det lød simpelthen, som en bygning der styrtede sammen. Så vi havde hjertet oppe i halsen og styrtede ud på altanen. Og så var der en stor støvsky, som hurtigt forsvandt, og så blev der meget stille, fortæller Helen Munch.

- Der er tit nogen, som smider kanonslag. Men du kunne godt høre, at det her ikke var et kanonslag, det var meget højt, og vinduerne klirrede, fortæller hun.

/ritzau/