Den 62-årige mand, der søndag blev fundet død i sin lejlighed nær Esbjerg, var en rar mand, der gjorde meget for at hjælpe andre.

Det fortæller hans overbo, Michelle Berntsen, der jævnligt besøgte den dræbte.

»Han var en flink fyr og meget hjælpsom. Hvis vi spurgte, om han ville hjælpe med at lappe en cykel, så hjalp han altid,« fortæller hun.

Klokken 20.56 søndag aften fik politiet anmeldelse om, at et drab var begået på en adresse i Vædderens Kvarter.

Da politiet kom frem, fandt de en 62-årig mand livløs. En 49-årig kvinde blev anholdt på adressen.

Hun er nu sigtet for drab og vil blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Esbjerg klokken 13 mandag.

Politiet ønsker ikke at komme nærmere ind på de yderligere omstændigheder i sagen.

Flere beboere i kvarteret fortæller til B.T., at den 49-årige var kendt under navnet 'Den hjemløse'.

Det skyldtes det banale faktum, at hun ikke havde en lejlighed. Det hjalp den nu afdøde mand hende med.

»Hun boede hos ham i en periode, indtil hun selv fik en lejlighed. De var ikke kærester. Han hjalp hende bare, fordi hun ikke havde et sted at bo,« siger Michelle Berntsen.

Til trods for, at den nu afdøde mand selv havde sit at slås med, var der altid hjerterum i hans lejlighed.

»Man var altid velkommen dernede. Nogle gange var vi dernede og ryge en cigaret, og min kæreste drak en øl. Vi tog også hunden med. Han var sådan en, der sagde: 'I går bare ind' til folk, han kendte og kunne lide. Jeg hjalp ham også med at bage til jul. Der købte han blomster til mig,« fortæller hun.

Søndag eftermiddag overhørte Michelle Berntsen en samtale mellem den 62-årige og kvinden, der nu er anholdt for drab.

»Han var i fint humør, men hun virkede påvirket, som om hun var på noget. Hun virkede irritabel og lidt aggressiv,« fortæller hun.

Den 62-årige spillede ofte høj musik – gamle danske sange fra 70'erne og 80'erne, som han hørte på repeat. Men når overboen bad ham skrue ned, gjorde han det altid.

Søndag aften var det blå blink og sirener, der fyldte kvarteret. Naboer fortæller, at politiet afspærrede et stort område, og søndag aften udsendte Syd- og Sønderjyllands Politi en pressemeddelelse, hvor de fortalte, at de var i gang med en stor politiaktion i området. Drabet er ifølge naboerne ikke sket hos den 62-årige, men i en anden lejlighed i Vædderens Kvarter.

Mandag bekræftede politikredsen, at der er tale om en drabssag. Politiet har ikke oplyst noget om dødsårsagen eller de nærmere omstændigheder omkring dødsfaldet, men uanset hvad er det en hændelse, der ryster naboerne.

»Det er forfærdeligt. Han var jo en god mand,« siger Michelle Berntsen.

Vædderens Kvarter ligger i Sønderris nord for Esbjerg. Det er et kvarter med en blandet beboersammensætning.