Omkring klokken 13.00 tirsdag blev der affyret flere skud i Salon Ørn på Mørkhøjvej 67 i København. Samtidigt stod der en nabo til frisørsalonen og talte i telefon oppe i sin lejlighed intetvidende om, hvad der skete i de samme sekunder i naboopgangen.

Men da hun gik ud til sit vindue nogle minutter senere, kunne hun godt se, at der var noget galt.

»Jeg kiggede ud og så, at der afspærringer overalt udenfor. Da jeg gik ned og så opbuddet, og betjenten ikke ville fortælle, hvad der var sket, så havde jeg en fornemmelse af, at det nok var alvorligt,« siger naboen, der ikke ønsker sit navn frem i pressen, til B.T.

Det skulle vise sig, at fornemmelsen var korrekt. En 20-årig mand blev tidligere tirsdag erklæret død efter skudepisoden i salonen.

»Det er jeg virkelig ked af at høre,« siger naboen, da hun bliver informeret om, at der er tale om et drab.

Det gør ondt på hende at vide, at problemerne i området nu har ramt deres boligkvarter.

»Jeg reagerer sent på ting, når det kommer til det følelsesmæssige. Det er først nu, jeg kan mærke, at jeg er rigtig ked af at bo et sted, hvor den slags sker, og at problemerne i området er rykket så tæt på. Der går nok lidt, før jeg tænker over konsekvenserne for mig selv,« fortæller naboen.

Naboen har af flere omgange talt med ejerne af frisørsalonen, og personen mener, at de unge mænd, der har salonen, virker rigtig søde, og kalder salonen for en 'bedrift' for ejerne, da den, ifølge naboen, er rigtig flot.

Nu handler det om at holde sammen på boligområdet og beboersammensætningen, da den er rigtig god, mener naboen.

Knud Hvass, der er leder af afdelingen for organiseret kriminalitet ved Københavns Politi, fortalte tidligere tirsdag til Ritzau, at der er tale om flere skud, der er blevet affyret.

Efter skyderiet flygtede gerningsmanden til fods fra frisørsalonen.

»Men om han er flygtet videre i en bil eller på anden måde, ved jeg ikke,« siger Knud Hvass, der endnu ikke har et brugbart signalement af gerningsmanden.

Om drabet på den 20-årige mand i frisørsalonen er sket som led i en bandekonflikt er uvist.