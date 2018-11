Beboerne omkring Nørregade i Hadsund vågnede søndag morgen op, som naboere til et gerningssted. Liget af en kvinde er blevet fundet i en garage i en baggård.

Teknikere i blå dragter og et massivt politiopbud vækker opsigt på villavejen.

B.T. har talt med en af de nærmeste naboer til gerningstedet. Han er familiefar til småbørn, som kan kigge direkte over på garagen, hvor politiet er talstærkt tilstede.

»Vi kan kigge over på stedet og politiet. Børnene spørger til, hvad der sker og kigger ud af vinduet, hvor det hele er hektisk. Det gør os ikke så trygge. Det er et lidt skidt område, hvor der af og til sker noget på gaden, og det her gør det ikke bedre,« fortæller manden, som ønsker at være annonym.

I baggården, hvor liget af en stadig uidentificeret kvinde blev fundet, sker der ifølge manden sjældent noget. Frelsens Hær driver et værested, og ejendommens beboere bruger stedet som parkeringsplads. Men han kender dem ikke.

Det er en trykket stemning, som hviler på Nørregade, hvor naboerne holder sig indendøre, mens politiet arbejder med alvorlige ansigter, fortæller han. I løbet af morgenen har politiet etableret overdækkede områder, hvor de regelmæssigt taler i grupper. En trailer er blevet fjernet fra garagen, mens en politihund afsøger stedet.

Nordjyllands Politi oplyser, at en 28-årig mand fra lokalområdet er blevet anholdt. De efterforsker sagen som drab og som en 'alvorlig hændelse', lyder det indtil videre.