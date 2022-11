Lyt til artiklen

Christina og hendes datter oplevede på tætteste hold det drab, der fandt sted torsdag eftermiddag.

Moren fortæller til B.T., at hendes datter var alene hjemme, da en byge af skud rungede i deres gård ved etagehusene på Brøndby Nord Vej.

»Min datter hørte skuddene og løb hen til vinduet. Hun så en bil køre derfra. Men hun så også, at der lå en mand på jorden. Der stod et barn lige ved siden af og så på manden,« fortæller Christina om sin datters oplevelse torsdag eftermiddag ved 14.30-tiden.

Københavns Vestegns Politi vil over for B.T. ikke fortælle, hvilken relation drengen har til den dræbte mand. Men politiet oplyser, at drengen befandt sig nær skudepisoden, og at han ikke led fysisk overlast ved skudepisoden.

Manden blev ramt af skud foran denne sølvgrå Volvo. Her ses politiet arbejde ved gerningsstedet, hvor der ligger en McDonald's Happy Meal i forruden. Vis mere Manden blev ramt af skud foran denne sølvgrå Volvo. Her ses politiet arbejde ved gerningsstedet, hvor der ligger en McDonald's Happy Meal i forruden.

Selv skyndte Christina sig hjem. Hun ankom til den store parkeringsplads mellem husblokkene, kort tid efter at manden var blevet skudt.

»Min datter ringede lige bagefter og var dybt ulykkelig. Da jeg kom ind gården, så jeg manden ligge livløs på jorden og få hjertemassage.«

»Jeg skyndte mig op til min datter, der var meget ked af det. Senere ankom en kvinde og hentede den lille dreng,« fortæller Christina, der får tårer i øjne, da hun genfortæller den uhyggelige oplevelse fra dagen før.

Sammen med sin datter vil hun nu kontakte en krisepsykolog, da de begge er meget påvirket af drabet ved deres hjem.

Lys og blomster tæt på drabsstedet dagen efter. Vis mere Lys og blomster tæt på drabsstedet dagen efter.

Fredag er der ingen spor på gerningsstedet, hvor offeret blev skudt tæt på en sølvfarvet Volvo.

Det eneste, der vidner om et drab, er flere blomster og lys, som er stillet og lagt op ad en lygtepæl. Men vinden blæser så kraftigt på den københavnske Vestegn, at de fleste af lysene er gået ud.

»Det er forfærdeligt, at sådan noget sker her – men det er jo desværre ikke første gang. Jeg kendte ham ikke, men jeg ved godt, hvem han var,« siger en ung mand, der kommer gående forbi gerningsstedet. Han bor selv i etagehusene.

En ældre herre, der også bor i byggeriet fortæller, at han kom kørende i sin bil 30 minutter efter skyderiet.

»Der var jo allerede sirener over det hele, da jeg kom hjem. Hvad fanden sker der, for at man skyder en ung mand ved højlys dag på den brutale måde.«

»Det er ikke særligt betryggende at bo lige ved siden af, hvor der bliver skudt,« lyder det fra manden, inden han går ind med sin indkøbspose.

Flere vidner på stedet så en mørk Skoda Octavia stationcar køre væk. Et kvarter senere blev en bil af samme model stukket i brand på Nybovej, omkring seks kilometer fra gerningsstedet, oplyser politiet.

Likvideringen af manden, der var sidst i 20erne, skete på toårsdagen for et brutalt dobbeltdrab i Kalundborg.

Ifølge B.T.s oplysninger var den nu dræbte mand kortvarigt sigtet i sagen fra Kalundborg. Hvad han var sigtet for, fremgår ikke, men påtalen mod ham blev opgivet.

Københavns Vestegns Politi oplyser fredag, at den koksgrå Skoda Octavia stationcar, flere vidner har set køre fra stedet, blev stjålet ved et indbrud i Rødovre natten til fredag den 2. september.

»Vi hører gerne fra vidner, som har set bilen siden tyveriet i september eller i går ved Brøndby Nord Vej eller på vej mod Midlergårdsvej,« siger vicepolitiinspektør Peter Malmose.

Ifølge politiet bærer drabet præg af at være målrettet. Det efterforsker stadig sagen bredt, og fortæller, at det er for tidligt at sige noget om motiver, miljøer og mulige relationer.