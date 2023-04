Lyt til artiklen

Hun var på vej hjem fra spinning, da hun søndag formiddag blev mødt af politiafspærringer.

Linea Pedersen har et stutteri tæt på det hus på Fladholtevej ved Slagelse, som politiet søndag formiddag har afspærret i forbindelse med 13-årige Filippas forsvinden.

»Det er forfærdeligt,« siger Linea Pedersen.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi meldte tidligere søndag ud, at sagen efterforskes som en 'kriminel handling'.

Nabo kan se politiet arbejde: »Det er forfærdeligt.« Foto: Claus Bech Vis mere Nabo kan se politiet arbejde: »Det er forfærdeligt.« Foto: Claus Bech

Og tidligere souschef ved Rejseholdet Kurt Kragh vurderer over for B.T., at politiet efterforsker sagen som en drabssag, hvor det mest sandsynlige scenario er, at motivet er en seksualforbrydelse.

Linea Pedersen kan fra sit vindue se politiet arbejde.

»Jeg kan se, at de har en masse biler herude og har spærret af, og så prøver jeg egentlig bare at forstyrre mindst muligt,« siger hun.

Politiet bankede søndag formiddag på hos Linea Pedersen.

Politiet er talstærkt til stede ved det afspærrede hus. Foto: Claus Bech Vis mere Politiet er talstærkt til stede ved det afspærrede hus. Foto: Claus Bech

»Jeg har en hestepension, så det var mest for at koordinere i forhold til, at jeg skal ud at passe hestene, så jeg ikke forstyrrer, og de kan få arbejdsro. Det er virkelig en ubehagelig situation.«

Hun har ikke selv set noget mistænkeligt. Linea Pedersen kender i øvrigt ikke manden i det afspærrede hus ret godt.

»Jeg kender ham kun som nabo,« siger hun.

Linea Pedersen har ikke bemærket, om politiet har ført personer ud af den afspærrede ejendom.

B.T. har uden held forsøgt at komme i kontakt med personen i den afspærrede ejendom. Han tager ikke telefonen.