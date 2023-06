Politiet efterforsker netop nu et mistænkeligt dødsfald i Fårevejle.

Nabo beretter over for B.T., at dramaet har rystet det lille lokalsamfund.

»Min 14-årige søn var ude og gå i området i eftermiddag, og han skrev til mig, at der var meget politi i Fårevejle, så jeg skulle køre pænt,« fortæller kvinden fra Fårevejle.

Hun bor særdeles tæt på det hus, hvor politiet onsdag eftermiddag fandt en død person, og hun ønsker ikke at stå frem med navn. B.T. er bekendt med kvindens identitet.

Politi arbejder i Fårevejle onsdag eftermiddag.

Og hvor man lige siden har efterforsket intensivt med hjælp fra kriminalteknikere og retsmediciner.

»Lidt senere skrev han 'Mor, de er ved at pakke pizzeriaet ind i plastik',« fortæller kvinden.

Hun fortæller, at der på den pågældende adresse på Adelers Allé i Fårevejle ligger både et pizzeria og en thai wellness-klinik.

»Der render stadig bevæbnede politifolk rundt og betjente med hunde,« siger hun.

Vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard bekræftede tidligere onsdag, at man modtog henvendelse omkring dødsfaldet kl. 14.48 i eftermiddag.

Flere timer senere har politiet ifølge naboen afspærret et større område omkring en parallel vej bagved.

»Det gjorde de først ved 18-19-tiden, vil jeg tro,« siger hun.

Kvinden fortæller, at der altid er kunder hos pizzeriaet. Men i den anden side af huset, har hun aldrig observeret aktivitet, siger hun.

Kvinden fortæller, at hun har talt med sin søn om den mistænkelige episode i landsbyen.

»Man forklarer sine børn, at når man færdes ude lige nu, så holder man øje, og man bliver sammen med sine venner,« siger hun.

»Børnene skal være klar over, at det ikke kun er i København, der findes dumme mennesker. De er også her,« siger hun.

Kvinden påpeger, at der inden for få år er begået flere forbrydelser, som har tiltrukket den nationale opmærksomhed på Fårevejle.

Blandt andet blev en 29-årig socialpædagog i 2020 stukket ned på et bosted for voksne omkring nytåret 2020.

»Flyt ud på landet, der er stille ude på landet, siger de. Det er ikke ofte, der sker noget her, men det er alligevel nok til, at man tænker over det,« konstaterer kvinden.