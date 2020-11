»Hun var sådan en sød og venlig pige. Jeg kan simpelthen ikke få det til at hænge sammen.«

Ordene kommer fra den 64-årige Erik Kragh, der i mere end fem år har boet side om side med den nu afdøde Maria From Jakobsen.

Derfor kom det også som et chok for ham, da Nordsjællands Politi mandag kunne oplyse, at en mand er sigtet for drab på den 43-årige kvinde.

»Hun har jo været forsvundet i noget tid, men man tænkte jo, at hun måske bare havde brug for lidt luft, og så vil hun dukke op igen på et tidspunkt.«

Politiet meldte Maria From Jakobsen savnet 26. oktober. Siden har både familie og frivillige organisationer iværksat forskellige eftersøgninger af hende.

Eftersøgningerne har imidlertid ikke kastet noget af sig, og søndag aften blev hendes bopæl pludselig afspærret af politiet.

Arbejdet på stedet fortsatte op ad mandagen, og omkring mandag middag kunne politiet således meddele, at en person er sigtet for drabet på Maria From Jakobsen.

Ifølge B.T.s oplysninger boede Maria From Jakobsen i huset sammen med sin mand og deres børn.

»De har sådan nogle søde børn. Det er jo noget værre noget det hele,« siger Erik Kragh og tilføjer:

»Jeg talte jo af og til med hende, fordi vi er naboer. Jeg har selv boet her i 40 år, og de flyttede ind for seks år siden, så vi kendte da hinanden, vil jeg mene. Vi havde et godt naboskab,« fortæller han.

Det vides ikke, hvem den anholdte i sagen er.

Personen fremstilles i grundlovsforhør klokken 15.