Onsdag formiddag ankom de første politibiler til Gersagerparken i Greve. Ligesom flere andre steder i landet.

Naboerne forstod hurtigt, at der var tale om noget alvorligt, men først da hele opgangen blev evakueret af betjente, gik alvoren op for dem.

Klokken 13.00 så en nabo, der var ude med hunden, at betjentene førte to kvinder ud af opgangen i nr. 125 og satte dem ind i en bil.

Den ene i burka og den anden med et tørklæde for ansigtet. Resten af dagen ransagede politiet en lejlighed på femte sal i bygningen.

Politiet havde fundet noget mistænkeligt og ville indsætte den fjernstyrede bomberobot, rullemarie, for at undersøge det.

»Pludselig kommer det meget tæt på. Alt for tæt på,« fortæller Michael Madsen, der bor i opgangen.

Vicepolitiinspektør fra Københavns Politi, Lars Karlsen, har overfor DR bekræftet, at ransagningen har forbindelse til den landsdækkende antiterroraktion. I Greve har beboeren dog ikke fået meget at vide. Det eneste Michael Madsen og de andre ved, er, at politiet har ransaget lejligheden på femte sal.

Flere naboer fortæller, at lejligheden var beboet af to mænd og kvinder, som skilte sig ud fra alle andre i opgangen.

Der er meget, der har været mystisk omkring dem. Nabo

Kvinderne var i burka og de mellemøstligt udseende mænd i slutningen af 20'erne havde langt, sort skæg og gik altid i traditionelle kjortler.

De så anderledes ud, men de opførte sig altid pænt og venligt, fortæller Michael Madsen, der ofte mødte dem i opgangen.

»Jeg hilste altid på dem, og de holdt pænt døren for mig, når jeg kom hjem med indkøbsposer i hånden,« fortæller han.

De talte dansk og var på mange måde helt almindelige naboer. En anden i opgangen, Bjørn Jensen, lagde dog også mærke til andre ting om de nye beboere på femte sal, som var flyttet ind nogle måneder forinden.

»Jeg så dem kun sent om aftenen, hvor der var meget aktivitet. Der var ofte et renderi af forskellige fremmede mennesker ind og ud af lejligheden omkring midnat,« siger han.

En tredje nabo til de to mænd og to kvinder fornemmede også, at der var noget, som virkede underligt.

»En af mændene bildte mig ind, at han var blikkenslager, men han gik først hjemmefra hver dag klokken lidt i ti. Så er man ikke håndværker,« siger han og tilføjer.

»Der er meget, der har været mystisk omkring dem.«