»Hun var et vidunderligt menneske.«

Sådan siger en nabo til den 63-årige kvinde der tirsdag morgen blev fundet dræbt i sin lejlighed på Møllebakken i Hillerød.

Nordsjællands Politi efterlyser en jævnaldrende mand for at have dræbt kvinden, men ønsker ikke at oplyse, hvordan kvinden har mistet livet.

Naboen - en ældre dame - fortæller, at den 63-årige har en stor familie med adskillige børn og børnebørn.

»Jeg synes det er forfærdeligt. Jeg har især ondt af hendes ældste barnebarn, for han kom derhen og besøgte hende lige så snart han havde fri fra skole,« fortæller naboen, der ønsker at være anonym.

Den 63-årige kvinde var ikke aktiv på sociale medier. Til gengæld brugte hun både sit arbejdsliv og sin fritid på at hjælpe ældre og svage.

Hun var ansat på et plejehjem og når hun havde fri, havde hun vagter på et sygehus.

Derudover sang hun i et kor.

Naboen beskriver hende som et meget sympatisk menneske, der bekymrede sig om sine medmennesker:

»Somme tider ringede hun på for at se, hvordan jeg havde det. Hun er et dejligt menneske,« siger naboen.

Drabet fandt sted i en ejerlejlighed i Hillerød. Ifølge en anden nabo er et stort område spærret af, og politiet er stadig igang med undersøgelser på stedet.

Nordsjællands Politi efterlyste tirsdag en 63-årig mand, som de mistænker for drabet.

I forbindelse med gårsdagens drabssag fra Hillerød, vil der være grundlovsforhør in absentia ved Retten i Hillerød i eftermiddag. Tidspunkt ikke fastlagt. Der vil blive begæret lukkede døre. Intet yderligere. #politidk #anklager — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) October 2, 2019

I en pressemeddelelse skriver politiet, at den mistænkte har en relation til den dræbte, men at der er ikke tale om en 'familiemæssig relation'.

Manden bor i Gørløse ved Hillerød. Da politiet opsøgte ham på hans bopæl fandt de ham ikke.

Onsdag oplyser politiet på Twitter, at den efterlyste 63-årige vil blive fremstillet i et grundlovsforhør in absentia.

Grundlovsforhøret vil blive afholdt klokken 13:00 ved Retten i Hillerød.