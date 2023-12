Først troede de, at det var fyrværkeri.

Men da de kom ned på gaden og så, at en mand lå på jorden – blodig og i håndjern – gik det op for dem, at det var lyden af skud fra politiet, de havde hørt.

Sådan lyder det fra en nabo til den adresse i Vejle, der juledag er blevet centrum for politiets arbejde.

Til B.T. fortæller naboen, at hun mandag eftermiddag tilkaldte politiet, da der pludseligt begyndte at lugte af røg i opgangen. Først havde hun tænkt, at det måtte være vaskemaskinen, den var gal med, men snart spredte den tunge røg sig, og det gik op for hende, at den kom fra en anden lejlighed i samme bygning på Valdemarsgade.

Mens hun ringede til politiet, gik en anden nabo rundt i opgangen og bankede på døre for at få folk ud.

Og alle kom da også ud i tide.

Kun den mand, som i kølvandet på hændelsen er blevet anholdt, har haft brug for lægehjælp, lyder det fra Sydøstjyllands Politi, der oplyser, at man undervejs måtte affyre varselsskud.

Ingen blev ramt, og de skader, den anholdte mand bliver behandlet for, er ikke påført af politiet, understreger man.

Politiet modtog anmeldelsen om branden klokken 14.28, og straks rykkede man sammen med brandvæsen og ambulance ud til stedet.

Hurtigt fik brandvæsnet gjort kål på flammerne, og efter cirka halvanden time blev beboerne lukket ind igen, fortæller naboen til B.T.

Adspurgt, hvordan oplevelsen har påvirket hende, lyder det:

»Vi er selvfølgeligt chokerede, men også glade for, at der ikke er sket noget. Vi føler, vi er sluppet billigt, for det kunne være gået galt.«

Politiets arbejde på stedet fortsætter, og i den forbindelse er området omkring adressen blevet spærret af.

