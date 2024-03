I Hjallerup kender de fleste hinanden. Det er ikke mindst tilfældet på den lukkede vej, hvor en 13-årig pige blev dræbt mandag aften.

»Det er mega trist, og man bliver noget utryg ved det,« siger en nabo nær varmeværket på Gravensgade.

Selv vågnede hun klokken 02.00 i nat, da politiet ringede på døren.

»Jeg har hverken set eller hørt noget. Jeg har boet her i mange år, og der er aldrig sket noget i den retning,« siger hun.

Det var mandag aften klokken 22.10, at Nordjyllands Politi modtog et alarmopkald om et forhold på Gravensgade i Hjallerup, Nordjylland.

Da politiet og ambulancer ankom til stedet, fandt man en svært tilskadekommen 13-årige pige.

Hun blev kort efter erklæret død. De pårørende er underrettet.

»Stemningen på vejen er selvfølgelig trykket. Jeg går ofte selv forbi området om aftenen,« siger naboen, der fortsætter:

»Det er en lille by, og vi kender alle sammen hinanden. Nu tænker jeg mest på de pårørende og alt det, de skal igennem. Det er frygteligt.«

Hun fortæller, at der ofte går unge mennesker rundt i området, hvor der ligger en sti. Spiller høj musik, eller snakker. Der er for det meste roligt.

To mistænkte – en 13-årig pige og en 17-årig dreng – blev anholdt kort tid efter fundet af den dræbte mandag aften.

Tirsdag morgen oplyser Nordjyllands Politi, at den 13-årige er blevet løsladt, mens den 17-årige fortsat er i politiets varetægt.

»Der er tale om en dybt ulykkelig hændelse, hvor en kun 13-årig pige har mistet livet. Vi er fuldt ud klar over, at borgerne i Hjallerup er vågnet op til en meget tung og anderledes tirsdag – hvor både spørgsmål, frustrationer og utryghed vil melde sig,« udtaler Frank Olsen, vicepolitiinspektør hos Nordjyllands Politi, i en pressemeddelelse tirsdag.

Såfremt man har oplysninger i sagen, opfordrer Nordjyllands Politi til at kontakte dem på telefon 114.

Du kan følge med i B.T.s livedækning af sagen her.

Lyt til B.T.s krimipodcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du ellers lytter: