Politiet har sammen med sikkerhedsfolk gennemført en omfattende aktion ved en lejlighed i Svendborg.

Svendborg. Politibetjente og sikkerhedsfolk har tirsdag eftermiddag været til stede ved en bolig i Jægermarken i Svendborg.

Baggrunden for politiopbuddet var en mistanke om, at nogle genstande på den pågældende adresse udgjorde en fare. Det har dog vist sig ikke at være tilfældet.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Indsatsen er forbundet til en indbrudssag og er sent tirsdag eftermiddag afsluttet på stedet. Ved efterforskningen af indbruddet stødte politiet på ting i lejligheden, som virkede mistænkelige.

Da der var tvivl om, hvorvidt det ville være farligt at flytte tingene, blev Ammunitionsrydningstjenesten og Kemisk Beredskab kaldt til stedet for at undersøge fundet.

Og det viste sig altså, at det ikke udgjorde nogen fare.

Ifølge Fyens.dk rykkede politiet ud i stort antal til Jægermarken omkring klokken 14, hvor adgangsvejene til en boligblok blev spærret af. Der blev dog ikke evakueret nogen beboere på stedet.

Indsatsen er nu overgået til en ren efterforskningssag hos Fyns Politi.

/ritzau/