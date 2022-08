Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Bliver man ringet op af Danmarks Statistik, skal man ikke tro på alt, hvad de siger.

For i øjeblikket bliver der foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn, der forsøger at lokke penge ud af borgerne.

Det oplyser Danmarks Statistik på deres hjemmeside.

Helt konkret lyder det, at man vil modtage en pengepræmie, og at man derfor skal udlevere sine bankoplysninger.

Men det er altså ikke tilfældet.

'Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger,' skriver de.

Sådan et forsøg på at lokke personfølsomme oplysninger ud af folk kaldes for 'phishing'.

Og i en stribe gode råd mod den form for fup understreger politiet blandt andet, at virksomheder eller offentlige myndigheder som hovedregel aldrig vil kontakte en person og bede vedkommende om at udlevere personlige oplysninger.