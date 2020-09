Omkring klokken 20 søndag aften blev stilheden nær Højbjergvej i Herlev pludselig brudt.

En række knald ekkoede mellem de tætplacerede boligblokke.

De metalliske brag – der kom i salver – fik flere skræmte borgere til at kigge ud af vinduet. Men der var intet at se. Kilden til lydene var væk, men uvisheden hang i luften. Der blev ringet 112.

Kort efter ankom flere patruljevogne fra Vestegnens Politi til området. Hunde blev sluppet løs, og et større område blev spærret af med politiets klassiske afspærringsbånd i sort, hvid og rød.

De søgte i nær to timer, men tæt på klokken 22 indstillede politiet deres arbejde, og på Twitter skrev de kort efter »der er ikke fundet nogen tegn på skudafgivelser i området.«

Snakken gik

Knap havde politiet genåbnet afspærringen på Højbjergvej, før snakken begyndte at gå i lokalområdet.

Hvad var det, de mange beboere – uafhængig af hinanden – havde hørt? Hvis det ikke havde været skud, hvad var det så?

I en lokal gruppe på Facebook gav flere deres besyv med om aftenens hændelser.

Først handlede det om skuddene og politiets tilstedeværelse. Men inden længe tog sagen en uventet drejning, da en kvinde pludselig skrev:

»Var det skud? Jeg hørte det godt, men eftersom der lød så mange, tænkte jeg, at det ikke kunne være skud. Men der kørte en knallert rundt,« sluttede kommentaren.

»En knallert? Hvorfor så politiet,« spurgte en anden skeptisk i kommentarsporet.

Men skepsissen var der ikke bred enighed om. Flere meldte sig nu i koret og skrev om, at også de havde hørt den. Visse havde endda set den.

En sort, nyere scooter med en særlig udstødning.

En af dem var Bent Brøgger, der har boet i Herlev de sidste 20 år.

»Jeg så den på græsset ude foran vores hus. Der kom gnister ud af udstødningen, og da den gassede op, lød det som skud. Bragene kom i salver med ca. fem sekunders mellemrum. Det lød ret højt,« siger han til B.T.

Bent Brøgger fortæller, at knallerten, som føres af en ung mand i alderen 16-24 år, har kørt rundt i området siden sidste uge.

En anden mand, som B.T. har talt med, men som efter eget udsagn er kendt i hele byen og derfor ikke ønsker at stå frem med navn, fortæller, at flere over weekenden har været bange for de mærkelige bang-lyde.

»Det er nok fordi, det ikke er en lyd, man har hørt før. Og så er folk jo tidligere blevet skudt i Herlev. Det er nok derfor, at folk er nervøse,« siger den velkendte Herlev-borger.

Sent søndag aften – tilbage på politistationen – satte vagtchefen ved Vestegnens Politi sig atter ved tastaturet og gjorde fingrene klar til endnu et Twitter-opslag.

Yderligere undersøgelser i Herlev efter tidl. anm. om skyderi viser, at der med stor sandsynlighed er tale om en knallert med defekt/larmende udstødning. Flere borgere har set knallerten i området og støjen/"knaldene" fra udstødningen kan lyde som "skud". Vagtchefen #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) September 20, 2020

B.T. har været i kontakt med Vestegnens Politi, men de har ikke yderligere kommentarer til sagen en sen mandag eftermiddag.