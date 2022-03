Fredag aften sad Christoffer Krogh Hornbech Jensen i sin lejlighed i Lystrup, da han pludselig kunne lugte røg. Da han så ud af køkkenvinduet opdagede han flammerne, der stod ud af en container.

»Jeg får grebet min telefon og ringet 112. Containeren står lige op ad en arbejdsstation, hvor der ligger trykflasker inde. Jeg kunne se, containeren allerede var begyndt at smelte. Jeg tør ikke tænke på, hvad der kunne være sket,« siger Christoffer Krogh Hornbech Jensen og tilføjer:

»Jeg styrter ind og henter en lille brandslukker, jeg har. Men jeg kunne hurtigt set, den kunne ingen forskel gøre.«

Heldigvis ankom både politi og brandvæsen i tide og fik slukket branden.

Men selvom det ikke er gået så galt, som Christoffer Krogh Hornbech Jensen frygtede, så har oplevelsen alligevel sat sig i ham. Det er nemlig ikke første gang, der pludselig opstår brand i området – faktisk er det anden gang på blot én uge.

»Vi har haft mange problemer i det her område. Stjålne nummerplader, ridsede biler, påsatte brande. Lystrup, som jeg bor i, har altid været kendt som gun city, fordi der var en masse ballade. Og det kommer nu tilbage, så nu bor jeg i gun city igen« forklarer han.

Han fortæller, at det ofte er samtaleemnet blandt beboerne i området.

»Det skaber jo helt klart en utryghed. Det er sindssygt ubehageligt,« siger han.

Hver aften går Christoffer Krogh Hornbech Jensen en lille tur i området. Han vil gerne være sikker på, der ikke er noget på færde – han har gjort det til en slags aftenrutine.

Christoffer Krogh Hornbech Jensen lavede også efterfølgende et opslag på Facebook, hvor han advarede beboerne i området og opfordrer dem til at passe på sig selv.

»Mange har reageret ved at være forargede, men også fortælle, at de også oplever en utryghed. Jeg ville gerne gøre opmærksom på, at nu var det sket igen, så folk kan holde øje og passe på,« forklarer Christoffer Krogh Hornbech Jensen.

Østjyllands Politi bekræfter branden i Lystrup.

De fortæller, at de ikke på nuværende tidspunkt har anholdt nogen i sagen, og at de ikke kan komme med nogen konkret konklusion på, hvad der er sket.

»Sagen er ikke afsluttet endnu. Hvis nogen har set noget, må de meget gerne henvende sig,« siger Hans Henrik Bagger, der er vagtchef ved Østjyllands Politi.