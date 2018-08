Gennem de seneste nætter har Københavner-bydelen Nørrebro været hærget af uroligheder og bilafbrændinger.

Natten til søndag stod fire biler i flammer. I modsætning til de forrige nætter, hvor unge har stået bag afbrændinger og uroligheder, er politiet på bar bund i forhold til nattens brande.

Såvel natten til fredag som lørdag var unge på gaden på Nørrebro, hvor uroligheder og konfrontationer mellem de unge og politiet udspillede sig. Det har så vidt resulteret i henholdsvis to og tre anholdelser fredag og lørdag, hvor to unge blandt andet er sigtet for forsøg på brandstiftelse. Der har blandt andet været sat ild til biler, containere og skraldespande.

Klik her og se mere tv på localeyes.dk

Natten til søndag stod fire biler i brand. Endnu ved Københavns Politi ikke, hvem gerningspersonerne er. Man mistænker dog, at det kan være fra samme gruppering, som stod bag urolighederne de forrige nætter.

Ingen forklaring

Men det er ikke kun i forhold til nattens bilafbrændinger, man er på bar bund. Det gælder også årsagen til urolighederne i første omgang, fortæller vagtchef Henrik Brix til B.T.

»Jeg kan ikke give dig en officiel forklaring, for vi ved det ikke. Lige nu arbejder vi og Københavns Kommune på højtryk for at finde ud af, hvad årsagen til urolighederne og brandene er,« siger Henrik Brix.

Natten til lørdag stod først en bil i Læssøesgade i flammer lidt før midnat. Klokken 01.02 brændte en bil helt ud på Rovsingsgade, og i de helt tidlige morgentimer stod to biler i henholdsvis Wesselsgade og Sjællandsgade i flammer klokken 04.24 og 04.37, fortæller vagtchefen.



Henter kort...

»Den bil, der brændte i Læssøesgade, kan have været en selvantændelse. Det er vi ved at finde ud af. Men de andre brande var påsat,« siger Henrik Brix, der endnu ikke kan sige noget om, hvem der stod bag:

»Fra brandene i nat har vi ingen vidner - og der er ikke set personer i området omkring bilerne. Vi har heller ikke haft konfrontationer med unge, som det har været tilfældet de andre nætter. De tidligere dage har flere unge været samlet, og der har været en konfrontatorisk stemning,« forklarer han.

Kommunen skal på banen

På grund af de mange bilbrande og uroligheder vil politiet den kommende tid gøre en ekstra indsats for at være til stede på Nørrebro, så urolighederne ikke blusser op igen.

Samtidig ønsker Henrik Brix, at Københavns Kommune hurtigst muligt kommer i dialog med de unge for at finde frem til, hvorfor urolighederne de seneste dage er brudt ud i lys lue.

»Vi kommer til at være mere til stede i nattelivet det næste stykke tid. Og så må kommunen på banen, så problemerne med de unge kan blive løst,« siger han.

Ifølge TV2 Lorry deltog omkring 15-20 personer i urolighederne de første dage, mens omkring 50 betjente var på gaden for at håndtere situationen fredag aften og natten til lørdag.

Her blev tre personer blandt andet anholdt på fersk gerning, mens de var i gang med at sætte ild til genstande. Anholdelserne fandt sted i området omkring Hans Tavsens Park ved Assistens Kirkegården, opyser politiet.