Østjyllands Politi har modtaget adskillige henvendelser om en mystisk video af et overfald i Århus, men de ved stadig ikke, hvem offeret er, eller hvornår videoen er optaget.

En mand iført hvid jakke er på vej over et fodgængerfelt, da han bliver skubbet bagfra af en ung mand med omvendt kasket. Få sekunder senere bliver han slået ned bagfra af en anden ung mand. Slaget er så hårdt, at offeret falder om på fortovet og bliver liggende.

Den 18 sekunder lange video er uploadet på Youtube og er blevet delt mere end 1000 gange på sociale medier.

VED DU NOGET? SÅ SEND EN MAIL TIL JVL@BT.DK

Screenshot af overfaldsvideo fra Youtube. Foto: Østjyllands Politi Vis mere Screenshot af overfaldsvideo fra Youtube. Foto: Østjyllands Politi

I weekenden valgte Østjyllands Politi at gå ud offentligt og efterlyse vidner. Siden har politiet fået flere henvendelser fra offentligheden:

»Vi har fået en del tips, men vi håber på at få endnu flere. Vi ved ikke, hvem offeret er, så ham vil vi gerne i kontakt med,« siger Jakob Christiansen.

Politiet kender alene sagen fra de sociale medier, men ud fra videoen er de sikre på, at overfaldet er begået i Århus.

»Vidoen er blevet lagt på Youtube, og derfra er den blevet delt flere gange. Vi har fået anmeldelsen fra en borger, der har set videoen i sit feed på Facebook,« siger Jakob Christiansen, der er

Kommunikationsrådgiver i Østjyllands Politi.

Lokale gadebetjente med kendskab til voldskriminelle i Århus-området har gransket videoen, men det er ikke lykkedes dem at identificere de to gerningsmænd.

De nærmere omstændigheder omkring overfaldet er ukendte.

»Vi kan se, hvor det foregår, men vi ved ikke, om det er måneder eller år siden, og det gør det selvfølgelig vanskeligt at efterforske sagen,« siger Jakob Christiansen.

Det er ikke lykkedes politiet at finde frem til, hvem der har optaget videoen og lagt den på Youtube.

En af dem. der har spredt videoen, er Nye Borgerliges spidskandidat i Østjylland, Lars Boje Mathiesen, der har delt den under overskriften 'Det her skal ikke være mit Danmark!'.

»Vi oplever en stor stigning i antallet af voldssager, og det skal vi have gjort noget ved,« siger han til B.T.

