Det er tragisk at miste sin far. Og umiddelbart en større tragedie at miste ham om og om igen.

Men det er ikke desto mindre virkeligheden for en mystisk svindler i Aarhusområdet, der ved flere lejligheder og med mellemrum har brugt sin fars pludselig død til at bede folk om at betale sin benzinregning.

Det skriver TV 2 Østjylland.

En mand, Lars hedder han, fortæller til mediet, hvordan han mødte den formodede svindler på en tankstation i Galten. Manden fortæller, at han ikke har noget kort med, har mistet sin far og har brug for hjælp til at betale for benzin.

En situation, der kunne få mange til at hjælpe et medmenneske.

Problemet var dog, at Lars havde mødt manden en måned forinden, og der havde den mystiske mand det samme problem. Et manglende kort og en død far.

Og Lars er ikke den eneste, der har oplevet at blive opsøgt af manden uden far og betalingskort.

En kvinde fortæller til TV 2, at hun også oplevede at blive passet op af manden.

»Han sagde, han lige havde fået et opkald om, at hans far var død, og han stod med telefonen i hånden og spurgte, om jeg ikke ville låne ham til benzin, så han kunne komme derop, fordi han ikke havde nok penge,« fortæller kvinden til mediet.

Lars' to møder med manden skete i henholdsvis januar og februar, mens kvinden havde mødt ham i løbet af sommeren sidste år.