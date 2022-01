Politiet rykkede hurtigt afsted søndag aften, da en borger ringede 1-1-2 og anmeldte et slagsmål med fem involverede personer.

Slagsmålet foregik ifølge anmelderen på åben gade i Hjørring, som en patruljevogn hurtigt satte kurs mod.

Og ganske rigtigt – da politiet kom frem, stod slagsmålet fortsat på.

Patruljevognen, og de forstærkninger, der kom til, foretog anholdelser af de fem mænd. De er alle i 30-års-alderen.

Hvad der helt bestemt er sket forud for slagsmålet, holder politiet for sig selv indtil videre.

Men et vidne har fortalt politiet, at der muligvis har været stenkast og en påkørsel med i spillet. Det har politiet undersøgt og gør det fortsat, lyder det fra vagthavende ved Nordjyllands Politi, René Kortegaard.

To af mændene er mandag morgen blevet løsladt.

»Det er ikke blevet vurderet, at de skal fremstilles ud for deres rolle i sagen,« siger vagtchefen uden at komme det nærmere.

De tre andre derimod er fortsat tilbageholdt af politiet, mens der bliver taget stilling til, hvorvidt de skal fremstilles i grundlovsforhør mandag.

Ingen af fem mænd er kommet til skade under slagsmålet, der blev anmeldt ved 18.30-tiden.

Nordjyllands Politi har for nu ikke yderligere kommentarer.