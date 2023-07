En 59-årig mand tager senere torsdag plads i Retten i Esbjerg, hvor han vil blive fremstillet i grundlovsforhør.

Uden at komme det nærmere oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter, at manden er sigtet for frihedsberøvelse.

Retsmødet finder sted klokken 11, og allerede nu varsler politiet, at anklageren vil anmode om lukkede døre.

Det betyder, at offentligheden ikke får adgang til oplysninger om politiets efterforskning af manden, der blev anholdt i Varde torsdag, efter politiet havde efterlyst en grå bil.

Den sølvgrå Opel Astra var efterlyst i forbindelse med det, som politiet betegnede som et 'mistænkeligt forhold', og knap en time efter efterlysningen dukkede den op i Tistrup ved Varde. Og i samme ombæring blev den 59-årige mand altså anholdt.

Herefter rykkede politiet massivt ud til flere adresser i Varde og omegn. Blandt andet på Bakkevej i den jyske by.

I en pressemeddelelse beskrev politiet, hvordan efterforskningen af den mystiske sag også indebar sporsikring, afhøringer og forhøringer.

Det er for nuværende uvist, hvad manden konkret er mistænkt for.

B.T. følger sagen.

