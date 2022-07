Lyt til artiklen

Politiet er talstærkt til stede i forbindelse med en aktion i Lundtofteparken i Lyngby.

Det bekræfter Nordsjællands Politi til B.T. og fortæller videre, at man også er ved til- og frakørsel 15 Lundtofte på Helsingørmotorvejen.

»Jeg kan ikke sige andet, at vi er talstærkt til stede i Lundtofteparken. Det er af hensyn til efterforskningen, at vi ikke kan sige mere for nuværende,« forklarer vagtchef Jakob Tofte.

Billeder fra stedet viser, at man har afspærret et større område i forbindelse med efterforskningen.

Billederne viser også, at man har hundepatruljer på stedet.

Artiklen opdateres...