Der foregik søndag formiddag en mystisk politiaktion i byen Stenlille på Sjælland.

Politiet forholdte sig længe tavst om situationen, men udsendte søndag eftermiddag en pressemeddelelse.

Heri skriver de, at de var til stede i forbindelse med, at en kvinde natten til søndag blev udsat for et groft røveri.

'En gerningsmand indfandt sig sent på natten på den forurettede kvindes bopæl, hvor han brød et vindue op og trængte ind til kvinden, der blev udsat for vold,' skriver de blandt andet i pressemeddelelsen.

B.T. var før pressemeddelelsen blev udsendt i kontakt med Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, som bekræftede, at de var til stede i byen.

»Vi er lige nu gang med en aktion, hvor vi undersøger en sag. Men derudover kan jeg ikke udtale mig yderligere på nuværende tidspunkt,« sagde Søren Ravn-Nielsen, vicepolitiinspektør hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til B.T.

Aktionen foregik på Kirkevej i den sjællandske by Stenlille, hvor politiet undersøgte området iført hvide dragter og masker.

B.T. talte tidligere med en beboer på Kirkevej, der fortalte, at afspærringen blev sat op omkring klokken 8 søndag morgen. Politiet informerede desuden beboerne om, at de ikke måtte færdes på Kirkevej og derfor skulle benytte andre veje, hvis de skulle forlade deres matrikel.