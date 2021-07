Politiet var fredag morgen massivt til stede på Roskildevej i Taastrup.

På billederne fra stedet ser man flere kampklædte betjente ved en adresse.

Politifolkene har det tunge udstyr på samt hjelme og skjolde. Når det kommer til våbene, kan man hurtigt konstatere, at det er de lange løb, de har taget med.

Roskildevej i Taastrup ligger ret beset i Københavns Vestegns Politis område, men her lyder beskeden fra vagtchefen, at det er Københavns Politi, der har politiforretning uden for egen kreds.

Ved du noget om aktionen? Skriv til journalist Andreas Wentoft på andw@bt.dk

Henrik Stormer, der er vagtchef ved Københavns Politi, kunne ikke fortælle meget om aktionen, som af vagtchefen bliver omtalt som en standsning.

«Vi har standset en bil og anholdt nogle fyre for besiddelse af hash.«

Men hvorfor har man sendt så mange folk med den slags udstyr for en sådan standsning?

»Det kan være, at man har troet, at der var noget mere i det. Men det er en simpel standsning, og vi kommer det ikke nærmere,« lyder det fra vagtchefen.