Politiet har natten til lørdag været til stede på to adresser i Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi til B.T.

»Jeg kan bekræfte, at vi har været til stede,« oplyser vagtchef Mikkel Møldrup.

Mere konkret har politiet været til stede på Langenæs Allé, hvor billeder fra stedet viser, at et større område har været afspærret. Desuden har politiet været til stede på Rosenhøj Alle i Viby.

Ellers er det sparsomt med oplysninger om, hvad politiet har lavet på de to adresser.

Dog bekræfter vagtchefen, at det har noget at gøre med et knivstikkeri.

»Vi melder noget ud senere,« oplyser vagtchefen.

