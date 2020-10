Vestegnens Politi har i øjeblikket afspærret et område i Ballerup nær Ballerup Centret.

Det oplyser vagtcehefen til B.T.

»Vi har modtaget en anmeldelse om en kvinde, der er forslået,« fortæller han.

Foreløbig er det dog sparsomt med oplysninger i sagen, og vagtchefen kan således ikke sige mere.

Billeder fra stedet viser, at der er en håndfuld patruljer i området, og at et parklignende område er afspærret.

Opdateres...