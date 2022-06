Lyt til artiklen

Flere politibiler har været involveret i en politiaktion, som har strakt sig over flere politikredse.

B.T. har fået billeder af en vejblokade Roskildevej i Hedehusene, hvor betjente bærer automatvåben.

Et kvarter efter får B.T. nye billeder her fra Hillerødmotorvejen, hvor man har bragt en bil til standsning.

Til B.T. forklarer vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi, at de reagerede på en anmeldelse om et mistænkeligt forhold.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

»Vi har reageret på en anmeldelse, som var et mistænkeligt forhold i Taastrup. Her var en bil en del af den anmeldelse og den får vi bragt til standsning på Hillerødmotorvejen.«

Men vagtchefen kan ikke gå yderligere i detaljer om, hvad der sket og hvad anmeldelsen konkret gik ud på.

Han forklarer dog, at den nuværende efterforskning peger på, at der var tale om et legalt forhold, men man frygtede at det kunne være noget stort.

B.T. følger sagen.