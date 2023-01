Lyt til artiklen

Københavns Politi er lige nu til stede på Nordre Fasanvej på Frederiksberg i København.

Her viser billeder og video fra stedet, at der er blevet trukket våben fra politiet, som er på vej ind i en opgang.

Årsagen til det store politiopbud er en anmeldelse om, at en mand måske er set trække en pistol.

»19.23 får anmeldelse om en uoverensstemmelse mellem to mænd i en butik, der står og skubber lidt til hinanden. Et vidne ude på gaden ser så, at den ene fremtager en genstand, der kan ligne en lille pistol,« forklarer vagtchef ved Københavns Politi Henrik Brix.

»Derefter forsvinder de ud af vidnet synsfelt. Vi er ved at undersøge på stedet nu, men har ikke umiddelbart fundet noget. Vidner har ikke hørt eller set noget, der ligner skudafgivelse, så om det er en pistol, eller om det er en anden genstand, det vides ikke.«

