Københavns Politi har siden i eftermiddag været til stede på en adresse i Vanløse.

Helt bestemt har betjente og kriminalteknikere været på Frode Jakobsens Plads, hvor der ligger et kulturhus samt borgerservice.

Her har kriminalteknikerne været inde i bygningen, for at sikre bevismateriale. Det viser billeder fra stedet.

Københavns Politi bekræfter tilstedeværelsen til B.T.

Men kan ikke udtale sig yderligere i sagen for nuværende.

»Jeg kan bekræfte, at vi er i gang med at undersøge et forhold,« lyder meldingen fra efterforskningslederen ved Københavns Politi.

Opdateres …