Politiet er massivt til stede i et strandvejskvarter i Sønderjylland.

»De er ved at bære en død mand ud nu,« siger B.T.s fotograf på stedet.

Han oplyser at der både er politi, ambulance og en ligvogn til stede. En person er blevet ført væk iført en af politiets hvide dna-dragter.

Aktionen finder sted på Vemmingbund Strandvej, der ligger nær den sønderjyske by Broager.

Politiet holder kortene tæt ind til kroppen. B.T. har forgæves forsøgt at få oplysninger om aktionen fra vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, men vi har fået oplyst, at han har for travlt til at tale i telefon.

Ifølge fotografen ankom politiet ved 12-tiden, hvor de afspærrede et 300 meter ud for en ejendom på strandvejen. Nu er der kun afspærret ved selve grunden.

»To personer iført DNA-dragter er gået ind i huset. Det formentlig politiets teknikere,« siger fotografen.

