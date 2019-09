Politiet er torsdag morgen til stede i Ekkodalen i Erritsø, som er en forstad til Fredericia.

Det fortæller vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi, som dog på nuværende tidspunkt kun kan dele yderst sparsomme detaljer omkring aktionen.

»Vi undersøger et mistænkeligt forhold. Det er alt, jeg kan sige lige nu,« lyder meldingen fra vagtchef Halfdan Kramer.

Vagtchefen kan ikke sige, hvor længe politiet forventer at være på stedet.

Det er desuden uvist, hvor mange patruljer der er til stede, men ifølge Fredericia Avisen er der tale om et 'massivt politiopbud', og begge sider af Ekkodalen er totalt spærret.

Lokalavisen skriver desuden, at en hundefører er i gang på stedet, mens der også skulle befinde sig en ambulancefører et stykke derfra.

Derudover beretter avisen, at politiet har fået leveret morgenmad for kort tid siden, hvilket kan indikere, at der er tale om en større aktion, som kan tage tid.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 7.53.

B.T. følger sagen...