Politiet er massivt til stede på Nørretorv i Horsens tirsdag aften.

Både Nørretorv og Sølvgade er afspærret.

Det skriver Horsens Folkeblad.

I midten af afspærringen holder en sort BMW, med en åbentstående sidedør, hvor det indvendige af døren er ved at falde ud. Der holder også en anden bil ved siden af.

Horsens Folkeblad skriver, at forbipasserende på stedet ikke ved, hvad der er gået forud for afspærringen.

B.T. har forsøgt at få fat i Sydøstjyllands Politi for at finde ud af, hvad årsagen til afspærringen helt konkret er, men de er ikke vendt tilbage på vores opkald.

B.T. følger sagen.