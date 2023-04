Nordsjællands Politi er lige nu til stede ved en adresse i Helsingør.

Her viser billederne, at et større område er afspærret.

Politiet kan dog ikke fortælle meget om, hvad de laver derude.

»Vi har fået en anmeldelse om et strafbart forhold. Jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvad det handler om,« lyder det fra vagtchef ved Nordsjællands Politi, Jakob Tofte, som fortsætter:

»Vi har kontakt til forurettede, og der ikke umiddelbart nogen i området, som har grund til at være bekymret. Jeg kan ikke fortælle meget mere på nuværende tidspunkt.«

B.T. følger sagen.