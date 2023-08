Der er i øjeblikket en større aktion i gang ved Charlottenlund Skov.

Her er politiet talstærkt til stede med flere køretøjer. Også Beredskabsstyrelsen er til stede.

Billeder fra stedet viser kriminalteknikere i blå dragter, der arbejder i skoven.

På nuværende tidspunkt kan Nordsjællands Politi ikke oplyse, hvad man foretager sig i skoven.

»Jeg kan bekræfte, at vi er til stede for at undersøge et mistænkeligt forhold,« siger Jakob Tofte, der er vagtchef ved Nordsjællands Politi. Han kan ikke oplyse mere på nuværende tidspunkt.

»Man skal som borger i området ikke være bekymret,« siger Jakob Tofte afslutningsvis.

Beredskabsstyrelsen er også rykket ud til Charlottenlund Skov. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Beredskabsstyrelsen er også rykket ud til Charlottenlund Skov. Foto: Presse-fotos.dk

B.T. følger sagen.