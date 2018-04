Ved du noget om sagen, og har du foto eller video? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Kampklædt politi er har netop nu gang i en stor aktion i Dyssegård, der ligger i den sydlige del af Gentofte Kommune.

Der er flere kampklædte betjente til stede med hunde. Det skriver Ekstra Bladet.

»Vi er i gang med at lave en anholdelse«, siger Christian Kobbernagel, vagtchef, Nordsjællands Politi.

Nordsjællands Politi vil ikke komme med yderligere detaljer.

Ifølge BTs medarbejder på stedet har aktionen været i gang siden i formiddags, hvor betjente begav sig ind i en musikskole, der ligger overfor bygningen. Her har de observeret lejlighedskomplekset i flere timer, inden aktionen fandt sted.

Der er blevet foretaget en enkelt anholdelse, og personen er blevet kørt væk af politiet, ifølge BTs medarbejder. Det er dog en oplysning, som politiet ikke har bekræftet.

Der var 3-4 af politiets salatfade, en lægebil, ambulance og flere hunde til stede. To af politihundene er særlige våben- og spræbgstofhunde, der burges til at finde krudt eller narko.

BTs mand på stedet fortæller videre, at der nu er ved at falde ro på, og at politiet er ved at undersøge området og afhøre vidner.

»Under aktionen blev lejlighedskompleksets beboere bedt om at holde sig væk, derfor opholdte flere af dem sig på gaden. Jeg mødte en mor med sin søn, der var meget utryg. Hendes søn havde forsøgt at gå ind i gården bag boligen, men var blevet sendt væk,« fortæller BTs mand.

Beboerne er nu tilbage i deres lejligheder.

BT arbejder på at få en kommentar fra Nordsjællands Politi.

