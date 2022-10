Lyt til artiklen

Politiet holder kortene helt tæt ind til kroppen, efter de natten til søndag har været talstærkt til stede ved Kollektivhuset Nørrevænget i Vejle.

Her har de ifølge Vejle Amts Folkeblad undersøgt »et muligt strafbart forhold«.

De er yderst sparsomme med detaljerne, men fortæller til mediet, at én person er blevet anholdt.

»Jeg kan bekræfte, at vi har været på stedet for at undersøge et muligt strafbart forhold. Jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvad det er på nuværende tidspunkt, men der er én person anholdt i sagen,« fortæller vagtchef fra Sydøstjyllands Politi, Jørn Bystrup, til mediet.

Det var klokken 23.07, at politiet modtog anmeldelsen om den pågældende sag.

Ifølge mediet har både politi, ambulance, lægebil og kriminalteknikere været til stede på adressen.

B.T. har dagen igennem forsøgt at få en kommentar fra Sydøstjyllands Politi, men det har endnu ikke været muligt.

B.T. følger sagen.