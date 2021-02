Stram Kurs-stifter Rasmus Paludan frygtede, at mystisk pakke indeholdt giftstof eller lignende.

Det var efter alt at dømme bare håndsprit, som partistifter Rasmus Paludan mandag modtog i en pakke på en adresse i Rødkærsbro, oplyser politiet.

I første omgang frygtede Stram Kurs-stifteren, at det var et skadeligt stof. Men en kemisk analyse har vist, at det var ufarligt.

Det fortæller vicepolitiinspektør Sune Espersen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

- Vi får en anmeldelse fra en borger, som har modtaget en pakke indeholdende to flasker med noget væske i. Det er ikke noget, han selv har bestilt, fortæller Sune Espersen - omend indirekte, da han ikke kan bekræfte, at der er tale om Rasmus Paludan.

Selv om politiet på grund af sin tavshedspligt ikke vil oplyse, at der er tale om Paludan, så har partistifteren imidlertid selv fortalt om episoden.

- Der var en pakke, som bliver åbnet i nærheden af mig. Der var noget i den, som var mistænkeligt, noget væske, fortalte Paludan til Ritzau mandag eftermiddag.

Sune Espersen fortæller, at politiet på baggrund af oplysningerne fra anmelderen, altså Paludan, fik mistanke om, at flaskerne kunne indeholde et skadeligt stof. Der blev derfor spærret af i området, og det kemiske beredskab blev tilkaldt.

- Den kemiske analyse af indholdet har vist, at der var tale om håndsprit eller lignende - en form for desinfektionsmiddel, fortæller vicepolitiinspektøren.

Han fortæller, at der var tale om mindre flasker, og at man ikke kunne se på flaskerne, at der var tale om håndsprit.

- Vi har ikke klarlagt, hvem der har fremsendt pakken, men det efterforsker vi nu, fortæller Sune Espersen.

Rasmus Paludan regnes for at være blandt de mest truede personer i landet. I disse dage verserer en retssag ved Retten i Aarhus, hvor to mænd er anklaget for at ville dræbe Paludan.

Den ene mand blev skudt af politiet, da han ved et politisk møde grundlovsdag i fjor løb frem mod Paludan med en kniv.

Paludan er kendt for i flere sammenhænge at afbrænde koraner, han er desuden dømt for overtrædelse af straffelovens såkaldte racismeparagraf.

Dømt blev han, fordi han i en YouTube-video kom med nedsættende udtalelser om sorte i Sydafrika. Straffen lød på 14 dages betinget fængsel.

