Når mørket sænker sig over hjemmet, indfinder utrygheden sig hos 22-årige Lea Malou Siebert, der kun nødigt går udenfor på de omkringliggende stier og fortove.

»Jeg skulle gå hjem i går (torsdag), og der ringede jeg til min bedste veninde, mens jeg gik, og sagde til hende, at hvis jeg skriger, så skal du ringe til politiet,« siger hun.

Årsagen til den påtrængende angst skyldes, at en overfaldsmand tilsyneladende er løs i Kokkedal og Nivå, hvor Lea Malou Siebert bor og arbejder.

I et lille skovareal midt i Kokkedal blev en 15-årig pige onsdag morgen angrebet af en elefanthuemaskeret mand, der slog og sparkede hende, inden en forbipasserende hundelufter betød, at gerningsmanden stoppede sit forehavende.

Overfaldet på den 15-årige pige skete i et lille skovareal midt i Kokkedal. Vis mere Overfaldet på den 15-årige pige skete i et lille skovareal midt i Kokkedal.

»Jeg er sikker på, at han havde til hensigt at lave et seksuelt overgreb,« sagde pigens far, Kim Nielsen, torsdag til B.T.

»Det kunne have været mig. Jeg er en spinkel pige på 55 kilo, der ikke kan forsvare mig selv, hvis der sker noget,« siger Lea Malou Siebert.

B.T. har fået flere henvendelser fra borgere, der måske har set den mistænkte, der lader til at have skabt frygt siden sidst i september.

4. oktober fortalte en far desuden på en lokal Facebook-side, hvordan hans datter var blevet forfulgt af en mand ved en legeplads.

Den ukendte, hættetrøjeklædte mand løb efter hende, inden hun nåede i sikkerhed i hjemmet 'fuldstændig panisk og grædende', lyder det i opslaget.

Den hændelse indgår nu i efterforskningen i sagen om den overfaldne 15-årige, oplyser Carsten Spliid, linjechef for forebyggelse hos Nordsjællands Politi.

Han fortæller, at politiet nu 'gennempløjer' henvendelser af samme art for at få klarhed over omfanget af eventuelle hændelser forårsaget af den ukendte.

Lea Malou Siebert fortæller, at hun selv antageligt har set gerningsmanden en tidlig morgen i begyndelsen af oktober, hvor hun var på vej til stationen for at tage toget til studiet i København.



Henter kort...

»Der var en mand, der begyndte at gå efter mig. Det var virkelig underligt. Jeg stoppede så op og lod, som om jeg talte i telefon, og så fik han travlt med at komme væk, mens han kiggede ned i jorden,« siger hun

Nu undgår Lea Malou Siebert at gå nær det lille skovareal nær stationen, hvor den 15-årige blev overfaldet, og hun selv måske mødte den uhyggelige gerningsmand.

»Jeg føler mig utryg ved at gå der. Det ser rigtig uhyggeligt ud og ligner noget fra en gyserfilm,« siger hun.

Den 22-årige fortæller, at hun nu forbereder sig, inden hun træder ud ad døren, hvis efterårsmørket har lagt sig over byen.

Hvis ikke hun har kontakt til en veninde gennem telefonen, mens hun går, har Lea Malou Siebert en anden løsning.

»Jeg tager mine forholdsregler. Jeg har en deospray i min ene hånd, så jeg kan spraye ham i øjnene, og en nøgle mellem knoerne i den anden hånd, hvis der skulle ske mig noget,« siger hun og fortæller, hvordan den krybende usikkerhed påvirker hende.

»Hvis bare der kommer en cykel kørende bagfra, bliver jeg bange. Jeg bliver lige skræmt hver gang,« siger Lea Malou Siebert.