Fredag morgen efterlyste Syd- og Sønderjyllands Politi folk, der kunne identificere en mand, der var dukket op i Danmark, uden at kunne ikke huske sit navn, sin fødselsdato eller hjemland. Det eneste han kunne huske var, at han havde opholdt sig i Kollund, Aabenraa, Sønderborg og Nybøl. Fredag aften oplyser politiet, at mysteriet er løst.

'Han viser sig at være en 40-årig tjekkisk forretningsmand. For cirka fire uger siden var han involveret i en trafikulykke og blev indlagt på hospital i Tjekkiet. Her blev han blandt andet behandlet for at have mistet hukommelsen,' skriver politiet.

Manden forsvandt fra hospitalet i Tjekkiet for tre uger siden, og indtil nu har man ikke vidst, hvor han er blevet af. Men det gør man nu, efter sagen blev omtalt i tyske medier. Det var mandens østrigske forretningspartner, der kontaktede politiet. Hvordan den 40-årige tjekkiske mand er endt i Danmark, oplyser politiet ikke.

Den 40-årige mand er nu blevet hentet af sine familiemedlemmer.

Manden kom i første omgang i kontakt med politiet ved Nybøl Brugs 18. juni. Her medbragte han kun lidt tøj samt en lille taske med et europakort. Han mente, at han havde haft et pas og en mobiltelefon.

»Han havde ingen identifikationspapirer på sig, da vi møder ham, men han havde nogle notater, hvor han skrev, at han omkring den 1.-2. juni opholdte sig ved Kollund ved Flensborg Fjord,« sagde vagtchef John Weber tidligere på dagen til B.T.

»Han har bare ikke den hukommelse, vi andre har. Han er yderst venlig og omgængelig mand - ikke spor aggressiv og opfarende,« lød det.