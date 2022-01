Klokken 9.49 modtog Nordsjællands Politi den første anmeldelse om en mystisk mand i Allerød.

Et minut senere kom den næste anmeldelse. Og så sendte politiet ellers patruljer til området.

Begge anmeldelser kom fra Allerød-borgere, der netop havde oplevet, at en fremmed havde banket på deres dør.

Første anmeldelse kom fra en mandlig beboer på Rønnealle, der kunne se, at den fremmede mand var forsvundet, efter han havde fået øje på adressens overvågningskameraer.

Beboeren mistænkte, at manden var på stedet for at begå indbrud, hvis der ikke havde været nogen hjemme.

Samme mistanke havde anmelder nummer to.

Her var der tale om en kvinde med adresse på Kastaniealle. Hun havde omkring klokken 9.30 åbnet døren for en mand, der netop havde banket på.

Manden spurgtepå engelsk efter en person, som kvinden ikke kendte til. Og så gik han igen.

Men kvinden stod tilbage med en mistanke om netop at have hilst på en mulig indbrudstyv.

Begge anmeldere beskrev overfor politiet, at den fremmede mand var iført sort tøj.

Patruljer kørte derfor til området for at lede efter personer med de oplyste signalementer. Uden held.

Det er dog politiets formodning, at der kan være sammenhæng mellem episoderne på grund af sammenfaldet mellem tidspunkt og sted.