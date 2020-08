Østjyllands Politi har lørdag fået et par henvendelser fra folk om, at man i Risskov har kunnet høre noget, der lyder som en af de helt store sirener.

Men hvis en af de sirener er gået i gang, så skyldes det ikke, at der er fare på færde. Det skyldes i stedet en fejl.

Det fortæller vagtchefen ved Østjyllands Politi, Christian Riis.

»Vi har fået et par henvendelser om, at man kunne høre en sirene, og ifølge anmeldelserne lyder det som en af de her sirener, der bliver testet i begyndelsen af maj hvert år,« forklarer han.

Vi har modtaget anmeldelser om aktiveret sirene i Risskov. Det er en teknisk fejl og reparatøren er på vej. #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) August 29, 2020

Politiet har ikke selv hørt det, men man har sendt teknikere ud for at undersøge det.

Samtidig har man skrevet på Twitter om sagen for at berolige folk:

»Vi sender det tweet ud for at sige, at hvis man har hørt den her sirene-lyd, så er det ikke fordi, der er noget galt,« siger Christian Riis.

»Hvis man har hørt en sirene i dag, så er det en teknisk fejl,« tilføjer han.

De store sirener, der står spredt landet over, bruges til at varsle enten en fare eller at en fare er overstået.

De testes hvert år den første onsdag i maj.