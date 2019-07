Søndag morgen ved sekstiden genlød Københavns gader af en høj lyd, der lød som et færgehorn for fuld udblæsning.

Flere bekymrede Københavnere ringede til politiet, og den insisterende hornlyd gav anledning til en vis nervøsitet, fortæller vagtchef ved Københavns Politi Leif Hansen til B.T.

»Vi havde populært sagt det, man kalder en lille smule tyndskid,« griner han.

Politiet mistænkte nemlig først, at lyden kunne skyldes en alarm på grund af et ammoniakudslip i Kødbyen (et område i København, hvor størstedelen af byens fødevaregrossister, specielt kødgrossister, holder til, red.).

Og havde det været tilfældet, havde det været en alvorlig sag, fortæller Leif Hansen.

Heldigvis kunne Kødbyen afvise, at de havde haft et udslip.

Lyden kom i stedet fra et horn, der havde sat sig fast i et tog, der holdt ved Københavns Hovedbanegård.

Flere brugere på det sociale medie Jodel har spekuleret i, hvor lyden kom fra, og vagtchef Leif Hansen kan godt forstå, hvis folk har undret sig.

»Det var enormt højt. Lidt ligesom at sidde ved siden af en færge,« siger han.